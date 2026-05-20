Dormita al volante y vuelca en Leones en García

Según versiones de testigos, el automóvil se desvió hacia el lado izquierdo y la llanta delantera impactó contra la banqueta, lo que provocó que volcara

Un joven resultó lesionado tras protagonizar una aparatosa volcadura cuando circulaba por la avenida Paseo de los Leones, en el municipio de García, luego de que presuntamente dormitara al volante durante los primeros minutos del martes.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando el conductor se desplazaba de oriente a poniente sobre dicha arteria, a la altura de la colonia Cumbres Sector Milán.

Según versiones de testigos, el automóvil se desvió hacia el lado izquierdo de la circulación y la llanta delantera impactó contra la banqueta, lo que provocó que la unidad terminara volcada sobre uno de los carriles.

El conductor, identificado como Ángel Mendoza, de 21 años, logró salir por su propio pie del vehículo; sin embargo, presentaba diversos golpes a consecuencia del percance.

Paramédicos de Protección Civil de García acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a un hospital para una valoración médica.

En el lugar también trabajaron elementos de auxilio y personal correspondiente para realizar las maniobras y retirar el vehículo siniestrado, mientras la circulación permaneció parcialmente afectada.