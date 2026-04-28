Dormita al volante y vuelca en Av. Miguel Alemán

De acuerdo con los primeros informes, el conductor aparentemente perdió el control de la camioneta luego de dormitar mientras circulaba por la zona

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Dos hombres resultaron con golpes menores luego de protagonizar una volcadura presuntamente tras quedarse dormido al volante, la noche del domingo en el municipio de Apodaca.

El accidente fue reportado alrededor de las 22:22 horas sobre la avenida Miguel Alemán, en su cruce con avenida Teléfonos, movilizando a corporaciones de auxilio hacia ese sector.

De acuerdo con los primeros informes, el conductor aparentemente perdió el control de la camioneta luego de dormitar mientras circulaba por la zona, lo que provocó que la unidad terminara volcada sobre el camellón central de la arteria.

Tras el percance, paramédicos y rescatistas brindaron atención a dos hombres que viajaban en el vehículo, quienes presentaban golpes leves y no requirieron traslado a un hospital. En el sitio trascendió que ambos se encontraban en estado inconveniente, por lo que quedaron en espera de la valoración correspondiente.

El accidente generó momentánea afectación a la vialidad mientras se realizaban maniobras de auxilio y el retiro de la unidad siniestrada.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Apodaca, así como oficiales de Tránsito municipal, quienes quedaron a cargo del resguardo del área y de las investigaciones para deslindar responsabilidades.