Dormita al volante y vuelca camión de personal en Guadalupe

A bordo viajaban el conductor y dos pasajeros, empleados de la empresa Guntner, quienes lograron salir de la unidad por una escotilla, luego del percance.

Tres personas resultaron con contusiones leves luego de que un camión de transporte de personal volcó tras subir a un camellón, presuntamente luego de que el conductor dormitara al volante, en el municipio de Guadalupe.

El accidente se registró alrededor de las 00:45 horas en el cruce de la avenida Ruiz Cortines y Altillo, en la colonia Parque Industrial San Rafael.

De acuerdo con los primeros informes, la unidad circulaba por Ruiz Cortines en dirección de oriente a poniente, entre los carriles central y lateral, cuando el conductor perdió el control y subió al camellón que divide ambas vialidades.

La inclinación de la estructura provocó que el camión se ladeara hasta terminar volcado, lo que generó la movilización de los cuerpos de auxilio.

A bordo viajaban el conductor y dos pasajeros, empleados de la empresa Guntner, quienes lograron salir de la unidad por una escotilla, luego del percance.

Paramédicos de Protección Civil de Nuevo León y de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindar atención a los involucrados, quienes presentaban contusiones leves y quedaron a la espera de un pase médico para una valoración más detallada.

Elementos de Movilidad de Guadalupe también arribaron al lugar para atender el accidente y realizar las labores correspondientes.

La atención de la emergencia concluyó alrededor de las 02:00 horas, sin que se reportaran personas con lesiones de gravedad.