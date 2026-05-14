Dormita al volante y se impacta contra rosticería en San Bernabé

El percance ocurrió cuando el conductor circulaba de oriente a poniente y, presuntamente debido a que se encontraba medicado, se quedó dormido mientras manejaba

Un aparatoso accidente vial se registró durante la noche del miércoles, luego de que el conductor de una camioneta presuntamente dormitara al volante y terminara impactándose contra una rosticería en la colonia San Bernabé, al norte del municipio de Monterrey.

El percance ocurrió alrededor de las 22:40 horas en el cruce de las avenidas Aztlán y De las Rocas, cuando el conductor de una camioneta Chevrolet Silverado en color negro circulaba de oriente a poniente y, presuntamente debido a que se encontraba medicado, se quedó dormido mientras manejaba.

Tras perder el control de la unidad, el vehículo terminó proyectándose contra la fachada del negocio, ocasionando severos daños materiales en el establecimiento y provocando la movilización de cuerpos de auxilio y elementos de tránsito. Parte de la estructura frontal del local resultó destruida debido a la fuerza del impacto, mientras que la camioneta terminó con daños considerables en la parte delantera.

Paramédicos acudieron rápidamente al sitio para brindar atención médica al conductor, un hombre de aproximadamente 45 años, así como a una mujer y tres menores de edad, entre ellos un niño y dos niñas, quienes viajaban a bordo de la camioneta al momento del accidente. A pesar de lo aparatoso del percance y de los daños ocasionados en el establecimiento, las personas únicamente presentaron golpes leves y crisis nerviosa, por lo que no fue necesario su traslado hacia un hospital.

El accidente provocó momentáneo caos vial en la zona, mientras elementos de tránsito realizaban las maniobras correspondientes para retirar la unidad y recabar información sobre lo sucedido. Testigos señalaron que el impacto fue tan fuerte que vecinos y comerciantes del sector salieron de sus viviendas y negocios alarmados tras escuchar el estruendo.

Elementos de Tránsito de Monterrey detuvieron al conductor para deslindar responsabilidades y determinar las condiciones en las que manejaba al momento del accidente, ya que presuntamente habría señalado que se encontraba bajo tratamiento médico y medicado cuando ocurrió el percance.