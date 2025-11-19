¿Dónde está Kimberly? Continúa su búsqueda tras jugar Roblox

La madre de la menor desaparecida tras salir de su casa en Escobedo dijo que su hija platicaba con un hombre mayor de edad a través del juego virtual

De nueva cuenta, el videojuego conocido como 'Roblox', se encuentra en medio de la polémica por la desaparición de una menor de edad en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

De acuerdo con la madre, su hija identificada como Kimberly Viridiana Cima Montes, de 14 años de edad, estaba en comunicación con un hombre que se hacía llamar Rafael en el juego y era originario de la Ciudad de México.

El viernes 14 de noviembre llegó a su domicilio después de trabajar en la colonia Palmiras Residencial en el sector Álamo, pero su hija no se encontraba y desde entonces desconoce su paradero.

Esta desaparición trae a debate la seguridad del videojuego, que actualmente cuenta con aproximadamente 88 millones de usuarios, la mayoría niños y adolescentes, alrededor del mundo.

Y es que no es la primera vez que un menor de edad es víctima de un delito después de haber conocido a otros usuarios a través del popular juego, aprovechando las deficiencias en la seguridad que les permite contactar a menores de edad, aunado a la poca o nula supervisión de los padres de familia.

INVESTIGACIÓN CRIMINAL CONTRA ROBLOX

El pasado mes de octubre del año en curso, las autoridades de Florida en Estados Unidos abrieron una investigación criminal contra la empresa Roblox por ser considerada como "un caldo de cultivo para que depredadores tengan acceso a los niños".

Son varias acusaciones que padres de familia hicieron contra la plataforma, por no tener suficiente seguridad infantil.

Entre las preocupaciones que externaron los padres incluyen negligencia a la hora de verificar adecuadamente la edad de los usuarios y fallas en la moderación de contenido, lo que permite que material sexualmente explícito burle los filtros y circule dentro de la plataforma.

La Fiscalía de Florida señaló que algunos depredadores sexuales usaron la moneda del videojuego para sobornar a los menores, a cambio de imágenes sexualmente explícitas.

Agregó que la plataforma no brinda advertencias para los padres de familia sobre los peligros que enfrentan sus hijos y tampoco ha informado sobre este tipo de incidentes.

Incluso, la Policía Cibernética ha detectado redes criminales operando dentro de Roblox para contactar a menores.

ROBLOX NIEGA ACUSACIONES

Tras las múltiples acusaciones, la plataforma asegura que cuenta con "miles de personas y tecnología avanzada trabajando 24/7 para detectar y bloquear conductas inapropiadas".

La compañía asegura haber implementado más de 40 nuevas herramientas de seguridad en el último año, además de colaborar con autoridades y organizaciones como el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) en Estados Unidos.

¿Cómo proteger a tus hijos?

En un mundo digital cada vez más actualizado, es casi inevitable, mantener a nuestros menores 'desconectados'. Sin embargo, siguiendo las medidas correctas, pueden disfrutar de una experiencia segura.

Las autoridades y expertos recomiendan encarecidamente la estricta supervisión de los padres y el uso de los controles parentales de la plataforma para protegerlos.

A continuación te damos algunas formas para garantizar su seguridad:

Configura controles parentales

Roblox ofrece herramientas específicas para limitar el acceso a contenido inapropiado. Activa las configuraciones de privacidad y asegúrate de que solo puedan interactuar con amigos aprobados. También puedes bloquear juegos no aptos para su edad.

Activa la autenticación en dos pasos

Esta medida añade una capa extra de seguridad al requerir un código adicional al iniciar sesión desde dispositivos nuevos. Es una forma efectiva de proteger las cuentas contra hackeos.

Supervisa su actividad en línea

Dedica tiempo a revisar qué juegos juegan, con quién interactúan y cuánto tiempo pasan conectados. Roblox ofrece reportes sobre la actividad diaria de los usuarios.

Habla sobre riesgos en línea

Educa a los menores sobre temas como ciberacoso, estafas o solicitudes sospechosas. Enséñales a no compartir información personal ni contraseñas con nadie.

Usa redes seguras

Asegúrate de que los dispositivos estén conectados a redes wifi protegidas y evita que utilicen conexiones públicas sin protección, ya que pueden ser vulnerables a ataques cibernéticos.

Las autoridades y expertos recomiendan encarecidamente la supervisión parental estricta y el uso de los controles parentales de la plataforma para proteger a los menores.