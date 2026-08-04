Donan a San Pedro retrato de Mauricio Fernández

La obra fue entregada por el alcalde de Olinalá, Manuel Sánchez, junto con la historiadora Macarena Flores Kuri y el artista plástico Bernardo Rosendo Ponce

El municipio de San Pedro Garza García recibió este lunes la donación de un retrato del fallecido alcalde Mauricio Fernández, elaborado con la tradicional técnica del esgrafiado en laca de Olinalá, Guerrero, una de las expresiones artesanales más emblemáticas de esa entidad.

La obra fue entregada por el alcalde de Olinalá, Manuel Sánchez, junto con la historiadora Macarena Flores Kuri, descendiente del General Juan Isidro Andreu Almazán, y el artista plástico Bernardo Rosendo Ponce, autor del retrato, en una ceremonia encabezada por la secretaria del Ayuntamiento, Gilda Guajardo; el secretario general, Luis Susarrey, e integrantes del Cabildo.

Durante el acto, Gilda Guajardo agradeció la donación y destacó el legado de Mauricio Fernández en la historia reciente del municipio.

“Agradecemos que compartan con nuestro municipio este valioso cuadro que hoy nos entregan, el cual retrata a quien fuera cuatro veces alcalde del municipio. Un gran líder para nosotros, un gran maestro para muchos de los que hoy seguimos trabajando por nuestro municipio”, expresó la secretaria del Ayuntamiento.

La funcionaria señaló que el retrato contribuirá a preservar la memoria de uno de los personajes más representativos de San Pedro.

“Sin lugar a duda, un visionario, un hombre ilustre de la historia reciente, el ingeniero Mauricio Fernández. En definitiva, estos obsequios enriquecen nuestro patrimonio histórico y contribuyen a preservar la memoria de quienes ayudaron a construir esta tierra”, añadió.

La pieza fue elaborada mediante la técnica del esgrafiado en laca de Olinalá, un proceso artesanal que consiste en grabar la superficie con una espina de huizache o de maguey para crear finos trazos y detalles decorativos, tradición que ha distinguido por generaciones a los artesanos de ese municipio guerrerense.

Además de reconocer la trayectoria de Fernández y su contribución al desarrollo de San Pedro, la ceremonia resaltó los vínculos históricos entre ambas comunidades.

Durante el evento también se recordó la figura del General Juan Isidro Andreu Almazán, político y militar mexicano estrechamente ligado a la historia del municipio.

Entre otros legados, impulsó el origen de la colonia Olinalá y habitó San Pedro a principios del siglo 20; los vestigios de su antigua residencia aún permanecen en un sitio ubicado dentro de la Reserva Natural de Chipinque.

La presencia de autoridades de Olinalá y de descendientes del General Almazán dio un significado especial al encuentro.