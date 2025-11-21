Dona sueldo Miguel Flores a jóvenes que van a mundial de robótica

La donación busca cubrir los gastos de la competencia mundial para que los jóvenes puedan concentrarse únicamente en su desempeño

El Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna reafirmó su compromiso con el talento en Nuevo León al donar su sueldo a los integrantes del equipo NEOBIN, un grupo de jóvenes que representará a México en el Mundial de Robótica en Singapur.

NEOBIN, integrado por Ximena, Lizbeth y David, obtuvo el primer lugar Estatal y Nacional en el evento World Robot Olympiad (WRO), celebrado en Veracruz, gracias a su ingenioso proyecto: un bote de basura inteligente diseñado para optimizar la recolección, separación y gestión de residuos.

El secretario reconoció la visión y el impacto del proyecto de los jóvenes, destacando su relevancia para el estado.

“Su proyecto NEOBIN me sorprendió mucho y también ver que personas tan jóvenes estén haciendo cosas tan innovadoras y con visión de futuro. Este proyecto es muy importante para Nuevo León, porque, así como a ustedes, a nosotros en el Gobierno del Estado nos preocupa el medioambiente y estamos haciendo muchas cosas para cuidarlo”, señaló el funcionario estatal.

Flores Serna recordó su compromiso de donar su salario a talentos regiomontanos o a quienes más lo necesiten.

En esta ocasión, la donación busca cubrir los gastos de la competencia mundial para que los jóvenes puedan concentrarse únicamente en su desempeño.

“Ustedes son el claro ejemplo de lo que significa ser una excelencia regia: niñas y niños que, por su inteligencia salen al mundo a poner en lo más alto el nombre de Nuevo León y de México. Por eso quiero donarles mi sueldo y apoyarlos con los gastos de su competencia, porque personas como ustedes, por lo único que deben preocuparse, es por seguir siendo los mejores en lo que hacen”, puntualizó.

Además del apoyo económico, el secretario anunció que el proyecto de NEOBIN recibirá un impulso institucional para su desarrollo.

“Vamos a canalizar su proyecto para que los apoyen a sacarlo adelante y que, en un futuro, sea un beneficio para todas y todos los neoloneses”, afirmó Flores Serna, al informar que el proyecto será turnado a la Secretaría de Economía para que reciba el acompañamiento necesario y fortalezca su desarrollo.

El equipo NEOBIN se prepara ahora para llevar su innovadora solución de gestión de residuos al escenario global en Singapur, representando el talento tecnológico y la visión ambiental de Nuevo León y México.