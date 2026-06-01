Dona Monterrey vehículos de seguridad a municipios rurales de NL

Las unidades entregadas corresponden a vehículos que fueron dados de baja para su uso en la capital del estado y fueron reacondicionados para volver a operar

Con el objetivo de fortalecer la seguridad pública a través de la cooperación intermunicipal, el Gobierno de Monterrey concretó este sábado la donación de cuatro vehículos tipo camioneta y tres motocicletas a tres municipios de la zona rural oriente de la entidad: General Bravo, Los Aldamas y Los Ramones.

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, acudió personalmente a la plaza principal de General Bravo para hacer la entrega oficial de las llaves a sus homólogas de la región, quienes agradecieron el apoyo que reforzará de manera inmediata las tareas de vigilancia en sus comunidades.

Las unidades entregadas corresponden a vehículos que fueron dados de baja para su uso en la capital del estado, por lo que el Cabildo de Monterrey aprobó previamente su desincorporación y posterior donación a estos ayuntamientos.

"La seguridad no tiene fronteras"

Durante el evento, Adrián de la Garza resaltó la importancia de la colaboración institucional por el bien común, haciendo un llamado a la unidad por encima de las diferencias políticas.