Dona Monterrey patrullas para municipios rurales

En un esfuerzo por fortalecer la seguridad y la atención ciudadana en el estado, el Gobierno de Monterrey, encabezado por el alcalde Adrián de la Garza, entregó este sábado un nuevo paquete de vehículos oficiales en donación a cinco municipios de Nuevo León.
Esta acción forma parte de un programa iniciado en mayo pasado, respaldado por el Cabildo Regio, el cual busca apoyar a las administraciones municipales que actualmente enfrentan severas limitaciones presupuestales.
Apoyo integral para la seguridad y protección civil
La gira de trabajo comenzó en el municipio de Agualeguas, donde el alcalde anfitrión, Aldo Castellanos Amaya, recibió a De la Garza junto a las alcaldesas Maribel Hinojosa García (de General Treviño) y Ana Iza Oliveros Treviño (de Parás). En esta demarcación, cada localidad recibió una camioneta RAM y una motocicleta.
Más tarde, la comitiva regiomontana se trasladó para otorgar dos camionetas y dos motocicletas adicionales a los ediles Alejandro González Treviño, de Doctor González, y Rafael René González Martínez, de Higueras.
“Hoy estamos entregando estas unidades para que sean usadas para reducir, no nada más los índices delictivos, sino para proteger a la ciudadanía... Es un acto de solidaridad que hace la población de Monterrey, porque Monterrey tiene un enlace con todos los municipios de este estado”, sostuvo Adrián de la Garza, enfatizando la necesidad de trabajar en coordinación permanente.
Un respiro ante la inseguridad y la falta de recursos
Los alcaldes beneficiados coincidieron en que este equipamiento llega en un momento crítico debido a la escasez de presupuesto, y detallaron que las unidades serán destinadas de inmediato a labores de seguridad pública, protección civil y tareas utilitarias.
El edil de Doctor González, Alejandro González, conmovió al agradecer el apoyo:
“Hoy no solamente nos estás entregando dos patrullas, hoy nos entregas una esperanza, ¿por qué? Porque hemos sido golpeados por el tema de la inseguridad”.
El balance del programa en cifras
Con la jornada de este sábado, el Gobierno de Monterrey suma cuatro visitas a la zona rural del estado para distribuir los bienes desincorporados y aprobados por el Cabildo.
36 unidades entregadas en total hasta el momento.
13 municipios beneficiados desde mayo.
Comitiva oficial
Durante la gira, el alcalde de Monterrey estuvo respaldado por funcionarios clave de su administración, entre ellos la jefa de Gabinete, Wendy Cordero; el secretario de Administración, Marcelo Segovia; el secretario de Seguridad, Eduardo Sánchez Quiroz; Rafael Ramos (Participación Ciudadana) y Fernando Margáin (Desarrollo Humano).
Asimismo, se contó con la presencia de la diputada federal Anita González, y los legisladores locales Cecilia Robledo, Ignacio Castellanos y Heriberto Treviño.