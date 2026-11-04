Documenta Martha Herrera parques “apropiados” en Monterrey

La dirigente de MC también expuso casos en los que, según los reportes vecinales, espacios públicos fueron cedidos o concesionados a particulares

La dirigente municipal de Movimiento Ciudadano (MC) en Monterrey, Martha Herrera, presentó 67 reportes ciudadanos sobre parques, canchas, bibliotecas e inmuebles municipales que, señaló, se encuentran en abandono o bajo el control de particulares en distintos sectores de la ciudad.

Los reportes ciudadanos abarcan más de 40 colonias

Los casos abarcan más de 40 colonias y fueron registrados con fotografías y ubicaciones, de acuerdo con la información presentada por la emecista, quien anunció que entregará al Ayuntamiento un oficio con siete solicitudes para conocer la situación de esos espacios y exigir acciones para recuperarlos.

Herrera explicó que los reportes incluyen 47 parques y plazas con problemas de mantenimiento, cuatro bibliotecas en abandono y 10 inmuebles municipales sin uso.

Entre los ejemplos mencionó un lote con basura junto a una primaria en la colonia Independencia; una antigua lechería en Valle de Infonavit tercer sector, y un parque sin alumbrado en San Bernabé décimo sector.

“Tenemos muchos casos, aquí está San Bernabé, abandonado, todos tienen número de reporte, en todos no ha pasado nada, insisto, no es una colonia, ya es un patrón”, expresó.

Herrera señala casos de espacios públicos bajo control de particulares

La dirigente de MC también expuso casos en los que, según los reportes vecinales, espacios públicos fueron cedidos o concesionados a particulares.

Entre ellos mencionó las canchas del Parque Mexicas, en la colonia Roma Sur, que permanecen cercadas y con candado; un gimnasio en Burócratas Municipales, y una cancha en la colonia Plutarco Elías Calles.

En este último caso, afirmó que los vecinos solicitaron y participaron en el cuidado del espacio durante su construcción, pero que al ser inaugurado quedó concesionado a un particular.

“Que haya ligas está muy bien, que haya inclusive entrenadores está muy bien, pero lo que no está bien es que no se pueda entrar a algo que les pertenece a las vecinas y los vecinos”, señaló.

Pide al Ayuntamiento detallar los 890 espacios intervenidos

También cuestionó la falta de información sobre los más de $535 millones de pesos que el Segundo Informe de Gobierno municipal reporta como inversión en parques y plazas, así como los 890 espacios intervenidos.

“Yo no estoy diciendo aquí que sea falso, lo que hemos pedido ya muchas veces es que queremos la lista, la ubicación, la colonia, que nos enseñen la lista, pero si esa lista existe, la queremos ver, pero con detalle, insisto, 890 espacios intervenidos y esto está así como lo vemos en las fotos, entonces para nosotros hay algo que no está cuadrando”.

Entre las solicitudes que presentará al Ayuntamiento se encuentran un inventario de parques, canchas y bibliotecas; información sobre cuántas de las 68 bibliotecas municipales están abiertas; la relación de espacios cedidos a particulares y los acuerdos de Cabildo correspondientes, así como el listado de los 890 espacios reportados como intervenidos, con sus direcciones y fechas de trabajos.

En el encuentro participó la diputada local y coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, quien calificó como negligente el abandono de espacios públicos y pidió al alcalde Adrián de la Garza atender los problemas de la ciudad.

Por su parte, Baltazar Martínez, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, señaló que contar con espacios públicos en buenas condiciones es importante para la convivencia y la integración de las familias.