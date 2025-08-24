Doctors Hospital afirma tomar medidas en caso de precios inflados

El hospital afirmó que ya aplicó acciones disciplinarias tras el caso de Alena Kharissova, quien exhibió abusos y cobros inflados en la institución

Sin detallar qué tipo de acciones, Doctors Hospital dijo que ya aplicó “acciones disciplinarias” en contra del personal involucrado en el caso de Alena Kharissova, quien con su caso destapó los abusos que se cometen contra los pacientes en algunos hospitales privados.

En un comunicado, la institución dijo que está investigando cómo sucedieron los hechos para “entender lo que ocurrió” y aplicar las medidas correctivas que requiera su sistema a fin de que más pacientes no sufran este tipo de abusos.

Alena, una chica regia de 31 años de origen ruso, viralizó su caso y luego se lo detalló a El Horizonte, el cual consistió en que fue víctima de cobros inflados en el Doctors Hospital Auna, de San Jerónimo, donde le cargaron en la cuenta con el cobro del uso del quirófano, lo cual no ocurrió; una noche más en el hospital tras hacerla esperar 36 horas para darla de alta y una caja de Pepto Bismol en $6,600 pesos.

Esto generó un amplio debate sobre los cobros excesivos que aplican algunos hospitales privados, lo cual luego deriva en que se encarezcan las pólizas para los usuarios de los seguros de gastos médicos.

“Estamos llevando a cabo una revisión interna exhaustiva para entender claramente lo Sucedido, tomar las medidas correctivas necesarias y, sobre todo, aprender y mejorar en el camino."

“En estos días de revisión, ya hemos tomado acciones disciplinarias con personal involucrado e implementado mejoras en nuestros procesos y herramientas para asegurar las mejores experiencias para nuestros pacientes”, dijo la institución.

En su comunicado, Doctors Hospital, operado por un fondo peruano, indicó que lamentan el hecho por el que pasó Alena y dijo que esto no es acorde a su política de servicio.

“La descripción pública de la experiencia no representa los estándares ni los valores que nos guían en Auna. Tomamos muy seriamente esta situación.

Es por esto que nos hemos puesto en contacto directo y a disposición con la paciente, dando seguimiento personalizado desde el inicio”, indicaron.

Este viernes, El Horizonte dio a conocer que la afectada presentará demandas por el mal servicio ante diversas instancias y también se informó que ella ha sido víctima de amenazas.