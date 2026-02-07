Docente de la Preparatoria 3 de la UANL se capacitará en la NASA

Su objetivo es aplicar los conocimientos adquiridos en sus clases a nivel medio superior para motivar a los estudiantes a interesarse por la ciencia

Alondra Jazmín Fraustro Cardiel, docente de la Preparatoria 3 de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), fue seleccionada para participar en la Space Exploration Educators Conference (SEEC 2026), que se llevará a cabo del 4 al 7 de febrero en el Centro Espacial Houston de la NASA, en Texas.

Durante su estancia en la agencia espacial, Fraustro Cardiel asistirá a conferencias impartidas por expertos de la industria espacial y personal de la NASA, donde abordarán temas como robótica, programación, inteligencia artificial y exploración espacial, además de recibir entrenamientos diseñados para astronautas.

La docente explicó que su participación fue posible tras atender la convocatoria de la Jornada de Educación, Ciencia y Tecnología rumbo a SEEC 2026, organizada por Misión Educativa MX y el Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León, la cual estaba dirigida a maestros de todos los niveles educativos con el objetivo de fortalecer la enseñanza en áreas STEM.

Durante dicho evento, en el que participaron alrededor de 100 docentes, se anunció que solo 10 serían seleccionados para recibir la capacitación en la NASA con todos los gastos pagados. Gracias a su proyecto de divulgación científica Ciencia Mágica, Fraustro Cardiel obtuvo el primer lugar con la puntuación más alta, lo que le permitió asegurar su lugar en esta experiencia internacional. Además de la capacitación técnica, la profesora de la UANL destacó que esta experiencia le permitirá crear una red de contacto con docentes de distintas partes del mundo, quienes comparten el interés por innovar en la enseñanza de la ciencia.

Fraustro Cardiel señaló que su objetivo es aplicar los conocimientos adquiridos en sus clases a nivel medio superior para motivar a los estudiantes a interesarse por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

Finalmente, hizo un llamado a los docentes universitarios a buscar este tipo de oportunidades que fortalezcan su formación profesional y los conviertan en un ejemplo para las nuevas generaciones.