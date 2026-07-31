Doble robo en supermercado deja pérdidas por $800 mil pesos

Las investigaciones continuarán por parte de las autoridades de la fiscalía y policía municipal, pues el monto total suma $831 mil pesos

Más de 800 mil pesos fue la cantidad que sustrajeron de dos tiendas de supermercados, luego de dos robos.

El primero ocurrió el pasado 29 de julio, en la tienda ubicada en la Carretera Nacional, en la colonia Primavera, en el municipio de Sabinas Hidalgo.

Empleados del lugar mencionaron que fue alrededor de las 06:00 horas cuando se percataron de diversas anomalías al momento de la apertura de la tienda, entre ellas que la alarma no se activó.

Al acudir al lugar, confirmó que una caja metálica para resguardo de llaves se encontraba tirada, varias puertas tenían las llaves colocadas, una caja chica presentaba daños y estaba fuera de su lugar, además de que el DVR del sistema de videovigilancia y diversos equipos del sistema de cajas tenían los cables cortados.

Ante estos hechos, se avisó a la autoridad correspondiente, dejando que el monto perdido fue de:

165 mil pesos en efectivo

28 celulares de diversas marcas

Diversas botellas de bebidas alcohólicas.

De igual forma, este 30 de julio un segundo robo se registró en una tienda de la misma franquicia ubicada en la Carretera Nacional 208 en la Col. San Javier, ahora en Allende.

Los empleados del lugar mencionaron que fue alrededor de las 06:05 horas cuando se detectaron daños en el sistema de circuito cerrado, con cables cortados.

Al realizar un recorrido junto con una compañera de prevención, observaron un corte en la lámina de la bodega. En el área de Caja General localizaron la tolva del dinero dañada y los candados de las cajas donde se resguardaban monedas forzados.

Asimismo, en la oficina administrativa encontraron cortados los cables de internet y los módems.

Tras la investigación de los daños, se dio como resultado una pérdida de 666 mil pesos en el conteo de los billetes que se encontraban en tolva.

Del primer robo se tiene como presuntos responsables a dos hombres; así mismo, en el segundo robo, el gerente de tienda, al ingresar en las cajas de circuito, se encuentra la alarma, la cual tenía los cables cortados.

Las investigaciones continuarán por parte de las autoridades de la fiscalía y policía municipal, pues el monto total suma 831 mil pesos.