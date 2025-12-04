Doble homicidio en vivienda de Balcones de Santo Domingo

En los primeros reportes trascendió que el lugar podría haber sido utilizado como punto de venta de droga, situación que será investigada

Dos hombres fueron encontrados sin vida dentro de una vivienda en la colonia Balcones de Santo Domingo, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

El hallazgo ocurrió la noche del martes, alrededor de las 20:00 horas, luego de que vecinos reportaran detonaciones en la zona sobre la avenida Cordillera de los Andes y Poseidon en el domicilio número 1549.

De acuerdo con información preliminar, ambas víctimas, hombres adultos cuya identidad aún no ha sido confirmada, presentaban múltiples heridas ocasionadas por proyectil de arma de fuego y ya no contaban con signos vitales al momento de ser localizados.

Uno de los fallecidos vestía una sudadera azul con franjas blancas y grises, que llevaba una estrella en la parte posterior, además de pants azul con franjas blancas a los costados y sandalias del mismo color. Su cuerpo quedó dentro del domicilio. El segundo hombre portaba una sudadera negra, pants gris y tenis en color negro.

Dentro de la vivienda se encontraron diversos indicios, entre ellos casquillos percutidos y manchas hemáticas que confirmaban la violencia del ataque.

En los primeros reportes trascendió que el lugar podría haber sido utilizado como punto de venta de droga, situación que será investigada por elementos de la Fiscalía de Nuevo León mientras se continúa con la recolección de evidencia y la identificación formal de las víctimas.