División Ambiental clausura tiradero clandestino en Río Pesquería

Este basurero de aproximadamente 300 metros cuadrados estaba conformado por seis predios, desde los que se tiraban los desechos en el cauce del río

Como parte de sus acciones para preservar el ecosistema, la División Ambiental, en conjunto con la Procuraduría Ambiental, desmantelaron un tiradero clandestino en el río Pesquería.

En este operativo participó personal de las citadas dependencias, acompañados de elementos de Fuerza Civil, Protección Civil de NL, SIMEPRODE, FIDEURB, Parques y Vida Silvestre y Agua y Drenaje de Monterrey.

Este basurero de aproximadamente 300 metros cuadrados estaba conformado por seis predios, desde los que se tiraban los desechos en el cauce del río. Ante esto, se retiraron los residuos para que puedan ser manejados mediante la norma correspondiente.

El evento de arranque incluyó un recorrido de reconocimiento por el cauce y la zona programada para demolición, reafirmando el compromiso conjunto con el saneamiento y la rehabilitación del río Pesquería.

Al respecto, el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, refrendó su compromiso con defender el ecosistema de Nuevo León.