División Ambiental brinda resultados en primer año de operaciones

En materia de fauna silvestre, se han rescatado 162 animales, así como 635 ejemplares de especies protegidas, se decomisaron 117 animales por tráfico ilegal

Con una política de acciones coordinadas, la División Ambiental de Nuevo León presentó resultados contundentes a un año de su creación.

De acuerdo con el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, el modelo garantiza el derecho a un entorno sano para las familias neolonesas en un modelo "único" en el país.

"El gobernador Samuel García impulsó este modelo único en el país con más de mil elementos adscritos de diez dependencias para garantizar el derecho de las familias neoleonesas a un entorno sano, y hoy podemos afirmar que esta estrategia ha dado logros significativos", explicó el titular.

En este año se efectuaron más de 845 visitas de inspección donde impusieron 371 suspensiones y más de 838 medidas de urgente aplicación.

Atendieron más de 4,039 reportes de maltrato animal, de los cuales 1,246 animales fueron rescatados. Por sus casos, se presentaron un total de 319 querellas. En materia de fauna silvestre, se han rescatado 162 animales, así como 635 ejemplares de especies protegidas, se decomisaron 117 animales por tráfico ilegal y se han reintegrado 20 ejemplares a su hábitat natural.

Retiran más de 1.24 millones de kilogramos de basura; recuperan más de 3,600 toneladas de material reciclable

También se llevaron a cabo 309 detenciones por delitos ambientales y se han detectado 341 tiraderos clandestinos en su combate a la contaminación y manejo de residuos.

También se retiraron más de 1.242 millones de kilogramos de basura, y más de 496,400 llantas de calles y cauces, de los cuales se recuperaron hasta 3,666 toneladas de material reciclable.

Por otra parte, se evitó que 898 toneladas de dióxido de carbono se emitieran al instalar más de 685 paneles solares y capacitar a más de 2,775 personas y empresas en ahorro energético. Mientras que en el sector de movilidad, se sancionó a los dueños de 709 vehículos y se retiraron 342 unidades abandonadas sobre la vía pública.

En materia hídrica, se clausuraron 94 descargas contaminantes y se han atendido 128 mil 198 taponamientos en el sistema de drenaje.

En la recuperación de espacios públicos, se han organizado 3,142 jornadas de limpieza comunitaria, recolectando 3,124 toneladas de residuos y recuperando 9.96 hectáreas para el disfrute de las familias.

En materia de prevención, se sofocaron 1,316 incendios, se efectuaron 87 supervisiones en áreas protegidas y 129 suspensiones por riesgo ambiental.

División Ambiental afirma que esto demuestra la coordinación interinstitucional para hacer efectivo el derecho a un medio ambiente sano.