Distribuye DIF Nuevo León 13.7 millones de apoyos alimentarios

El programa brinda atención a 1,000 mujeres embarazadas, 1,000 madres en periodo de lactancia y 5,075 niñas y niños que todavía no están escolarizados

Un total de 13 millones 737,972 apoyos alimentarios fueron distribuidos de enero a octubre de 2026 por el Sistema DIF Nuevo León, como parte de las acciones encabezadas por su directora general, Alejandra Morales, para atender las necesidades de alimentación de los sectores más vulnerables.

La estrategia se desarrolla mediante tres programas sociales, en coordinación con el DIF Nacional y los sistemas DIF municipales, con el propósito de garantizar que los apoyos lleguen directamente a las familias y personas que requieren asistencia en sus propias comunidades.

Explicó que el trabajo del organismo está enfocado en acercar alimentos nutritivos a quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad, destacando la colaboración entre las distintas instancias para ampliar la cobertura de estos beneficios.

“Para eso está el DIF, para ayudar, y en el rubro alimentario recibimos el respaldo del DIF Nacional, y nosotros lo que hacemos es garantizar que alguno de estos apoyos lleguen a los que realmente los necesitan”, expresó.

Apoyan a mujeres embarazadas, madres y menores de edad

Entre las acciones destaca el Programa de Atención Alimentaria en los Primeros 1,000 Días y Primera Infancia, mediante el cual se brinda atención a 1,000 mujeres embarazadas, 1,000 madres en periodo de lactancia y 5,075 niñas y niños de entre 2 años y 5 años 11 meses que todavía no están escolarizados.

Por su parte, el Programa de Atención Alimentaria a Personas en Situación de Vulnerabilidad contempla a 11,576 personas adultas mayores y personas con discapacidad, a quienes se han distribuido 132,444 canastas alimentarias elaboradas bajo criterios de calidad nutricia.

Benefician a 71,500 estudiantes con alimentación escolar

En el ámbito educativo, el Programa de Alimentación Escolar beneficia a 71,500 estudiantes de planteles públicos de Nuevo León, a través de la entrega de alimentos que contribuyen a su nutrición y desarrollo. Como parte de esta estrategia se han otorgado 13 millones 535,690 raciones alimentarias que cumplen con estándares nutricionales.

El DIF estatal informó que las personas interesadas en acceder a alguno de estos programas pueden acudir al Sistema DIF municipal de su localidad, donde recibirán información sobre los requisitos y el procedimiento para solicitar los apoyos.

Para más información, las personas interesadas pueden consultar el sitio nl.gob.mx/dif o comunicarse al teléfono 81 2020 8400.