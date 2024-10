Dispuestos PRI, PAN y Morena a reunirse con Samuel García

Tendríamos que irnos con el del 2025, porque ya estamos en tiempo de que se entregue el presupuesto del 2025, entonces creo que, en ese sentido, es como deberían de mandarlo y nosotros comenzar a trabajar, dijo Heriberto.

Mientras no envíen el presupuesto del 2025, no se va a analizar el del 2024, ni siquiera lo he hojeado porque no estoy dispuesto a aprobar un presupuesto para tres meses de un año o un ejercicio financiero, creo que 15 mil millones de pesos de deuda para el 2024 es algo exagerado, dijo Carlos de la Fuente.