Disparos contra autos desatan movilización en Guadalupe

Hombres armados en moto atacaron vehículos en la colonia La Huerta, en Guadalupe; no hubo heridos y ya investigan autoridades

El reporte de detonaciones de arma de fuego generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad en la colonia La Huerta, en el municipio de Guadalupe, luego de que sujetos armados dispararan contra vehículos estacionados en la vía pública.

Los hechos se registraron poco después de las 21:00 horas en el cruce de las calles Roble y 5 de Mayo, donde vecinos alertaron sobre múltiples disparos, lo que provocó la rápida llegada de elementos de seguridad al sector.

De acuerdo con los primeros informes, dos personas que se desplazaban a bordo de una motocicleta fueron señaladas como quienes realizaron las detonaciones, dirigiendo los disparos hacia unidades que se encontraban estacionadas en la zona.

En el sitio, las autoridades localizaron dos vehículos con daños por impactos de arma de fuego, entre ellos una camioneta Nissan Quest en color plata y un camión Ford de modelo antiguo. Asimismo, se aseguraron diversos casquillos percutidos de arma corta como parte de los indicios recabados en la escena.

A pesar de la agresión, no se reportaron personas lesionadas, lo que evitó que la situación escalara a mayores consecuencias.

Elementos de seguridad pública permanecieron en el lugar realizando recorridos y recabando información, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes de la Fiscalía de Nuevo León.