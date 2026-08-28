Disparos alarman a vecinos de la colonia Villa Luz en Apodaca

Las autoridades señalaron que las detonaciones aparentemente habrían sido realizadas con un arma corta. No se reportaron personas lesionadas

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Varias detonaciones de arma de fuego durante la madrugada movilizaron a policías de Apodaca hasta la colonia Villa Luz, donde los elementos localizaron varios casquillos percutidos frente a un domicilio.

El reporte fue recibido alrededor de las 04:50 horas, luego de que guardias de proximidad alertaran sobre disparos que se habían escuchado en el sector.

Como primer respondiente, la Policía de Apodaca desplegó un recorrido por las calles de la colonia para ubicar el sitio desde donde habrían sido efectuadas las detonaciones.

Fue sobre Bertha Westrup, en su cruce con Leona Vicario, frente al domicilio marcado con el número 440, donde los uniformados encontraron varios casquillos percutidos esparcidos sobre la banqueta.

Los policías acudieron al inmueble para verificar si había personas en el interior; sin embargo, la vivienda permanecía cerrada y nadie respondió a los llamados de los agentes.

De manera preliminar, no se reportaron personas lesionadas ni daños relacionados con las detonaciones.

La zona quedó bajo resguardo en espera del arribo de Servicios Periciales de la Fiscalía de Nuevo León, cuyos especialistas deberán procesar la escena y levantar los indicios para establecer las características de los casquillos y determinar el tipo de arma utilizada.

Los elementos municipales también comenzaron a recabar información entre vecinos y en calles aledañas para tratar de establecer cómo ocurrieron los hechos y quién pudo haber realizado los disparos.

Finalmente, se espera la intervención de las autoridades ministeriales, quienes deberán continuar con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar si existe alguna persona relacionada con las detonaciones.