Disparan en al menos 10 ocasiones contra vivienda en Juárez

Un domicilio fue el blanco de un ataque a balazos en el municipio de Juárez.
La agresión, que no dejó personas heridas, ocurrió en el cruce de las calles Azucena y Trébol, en la colonia Portal de San Roque.
De acuerdo a las investigaciones se reveló que el ataque fue cometido por sujetos que llegaron a bordo de una moto.
Los desconocidos utilizaron armas cortas que accionaron en por lo menos 10 ocasiones.
Durante el ataque no hubo personas heridas y provocó una intensa movilización de efectivos municipales y estatales.
Los disparos de arma de fuego alcanzaron un automóvil tipo Tsuru en color blanco.
Asimismo el portón y la fachada de la casa fueron el blanco de los disparos.
Esas calles fueron cerradas al paso vehicular.