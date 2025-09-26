Info 7 Logo
Disparan en al menos 10 ocasiones contra vivienda en Juárez

Por: Marcial Pasarón

25 Septiembre 2025, 11:47

La agresión a tiros, que no dejó personas heridas, se registró la mañana de este jueves, en la colonia Portal de San Roque

Un domicilio fue el blanco de un ataque a balazos en el municipio de Juárez.

La agresión, que no dejó personas heridas, ocurrió en el cruce de las calles Azucena y Trébol, en la colonia Portal de San Roque.

De acuerdo a las investigaciones se reveló que el ataque fue cometido por sujetos que llegaron a bordo de una moto.

Los desconocidos utilizaron armas cortas que accionaron en por lo menos 10 ocasiones.

Durante el ataque no hubo personas heridas y provocó una intensa movilización de efectivos municipales y estatales.

Los disparos de arma de fuego alcanzaron un automóvil tipo Tsuru en color blanco.

Asimismo el portón y la fachada de la casa fueron el blanco de los disparos.

Esas calles fueron cerradas al paso vehicular.

