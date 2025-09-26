Disparan en al menos 10 ocasiones contra vivienda en Juárez

La agresión a tiros, que no dejó personas heridas, se registró la mañana de este jueves, en la colonia Portal de San Roque

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un domicilio fue el blanco de un ataque a balazos en el municipio de Juárez.

La agresión, que no dejó personas heridas, ocurrió en el cruce de las calles Azucena y Trébol, en la colonia Portal de San Roque.

De acuerdo a las investigaciones se reveló que el ataque fue cometido por sujetos que llegaron a bordo de una moto.

Los desconocidos utilizaron armas cortas que accionaron en por lo menos 10 ocasiones.

Durante el ataque no hubo personas heridas y provocó una intensa movilización de efectivos municipales y estatales.

Los disparos de arma de fuego alcanzaron un automóvil tipo Tsuru en color blanco.

Asimismo el portón y la fachada de la casa fueron el blanco de los disparos.

Esas calles fueron cerradas al paso vehicular.



