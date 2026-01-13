Disparan desde auto y ejecutan a hombre en García

Los hechos se registraron alrededor de las 18:50 horas en la colonia Valle de San José, donde se reportó a una persona lesionada por arma de fuego

Un hombre fue ejecutado a balazos la tarde del lunes en el municipio de García, luego de ser atacado por delincuentes que le dispararon desde un vehículo cuando se encontraba a escasas calles de su domicilio.

Los hechos se registraron alrededor de las 18:50 horas sobre la calle Jaspe, en su cruce con Citrina y Ágata, en la colonia Valle de San José, donde se reportó a una persona lesionada por arma de fuego, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio y elementos de seguridad.

Al arribar al sitio, socorristas localizaron a la víctima aún con vida y con al menos tres impactos de bala, por lo que intentaron brindarle atención médica y trasladarlo de urgencia a un hospital; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el hombre falleció en el lugar a consecuencia de las lesiones.

Familiares que acudieron al sitio identificaron al occiso como Fernando Sánchez Sánchez, de 30 años de edad, quien presuntamente se dirigía a su vivienda cuando fue interceptado por los agresores. De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, el ataque se habría perpetrado de manera directa, aunque será la autoridad quien determine oficialmente las circunstancias del crimen.

El área fue acordonada para la preservación de indicios y, en el penúltimo tramo de las diligencias, agentes investigadores y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizaron entrevistas a vecinos y familiares, además del levantamiento de evidencias, con el fin de integrar la carpeta correspondiente conforme al debido proceso y bajo el principio de presunción de inocencia.