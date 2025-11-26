Disparan contra trailero en Galeana tras negarse a ser asaltado

Una fuente policiaca señaló que lo abordaron tres hombres y no les quiso abrir la puerta del tráiler motivos que ocasionaron que le dispararan

El conductor de un tráiler quien se negó a abrir la puerta a los delincuentes fue atacado a balazos en carretera En Galeana.

De acuerdo a la información preliminar señalaron que los hechos se registraron por la mañana en el kilómetro 147 de la carretera Matehuala Saltillo en Galeana.

Señalaron que reportaron un hombre lesionado por proyectil de arma de fuego a quien identificaron como Juan Neri, N.N. quien presentaba una herida en su brazo.

Una fuente policiaca señaló que lo abordaron tres hombres y no les quiso abrir la puerta del tráiler motivos que ocasionaron que le dispararán.

El lesionado se encontraba a bordo de un tractocamión en color azul con placas del servicio público federal con caja cerrada.

Las autoridades del departamento de periciales localizaron casquillos de arma de fuego corta y daños por impacto en vidrio de el tráiler.