Disparan contra policías durante detención en colonia Paseo Real

Estos hechos ocurrieron cuando elementos observaron como un hombre aparentemente se encontraba consumiendo sustancias ilícitas

Oficiales de la PROXPOL fueron agredidos a balazos luego de intentar efectuar una detención durante las primeras horas de este sábado en la colonia Paseo Real, en el municipio de Escobedo.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas, cuando vecinos notificaron sobre la posible detonación de armas de fuego.

Estos elementos efectuaban la detención de una persona que aparentemente se encontraba consumiendo sustancias ilícitas.

Al aproximarse al individuo, los oficiales observaron como otra persona salía de una vivienda cercana, mientras se encontraba en posesión de un arma larga, para después abrir fuego en su contra.

Ante dichas acciones, los policías respondieron a la agresión, provocando que el individuo se atrincherara en el inmueble, para seguir disparando.

Cuando se vieron acorralados, ambos presuntos delincuentes decidieron entregarse a las autoridades.

Trasciende que ninguno de los involucrados en este hecho de violencia sufrieron heridas.

En el lugar fueron aseguradas dos armas de fuego, así como insignias bordadas, las cuales quedaron como evidencia.

Por estos hechos, ambos agresores fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

- Con información de Jared Villarreal -