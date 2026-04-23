Disparan a conductor en San Nicolas; vehículo quedó abandonado

El ataque habría ocurrido cerca de las 21:00 horas en la colonia Infonavit Los Ángeles 7mo Sector cuando hombres en motocicleta dispararon contra el conductor

Una intensa movilización policiaca se registró la noche de este miércoles en el municipio de San Nicolás de los Garza, luego de que se reportara una persecución armada contra el conductor de un automóvil en calles de la colonia Infonavit Los Ángeles Séptimo Sector.

De acuerdo con los primeros informes, el ataque inicial ocurrió alrededor de las 21:00 horas en el cruce de la avenida Venezuela y la calle México, donde presuntamente hombres armados abordo de una motocicleta dispararon contra el conductor de un automóvil Nissan Versa.

Tras la agresión, el automovilista habría intentado escapar desplazándose aproximadamente 50 metros hasta llegar a la avenida Casa Blanca y su cruce con Paseo de la Amistad, donde la unidad quedó abandonada.

El vehículo, con placas de circulación SYU-217-A, presentaba al menos dos impactos de bala en el área del parabrisas frontal. Además, las ventanillas laterales de las cuatro puertas quedaron completamente destrozadas, al igual que el vidrio trasero. La unidad también tenía la llanta delantera izquierda ponchada, por lo que se presume que esa avería habría impedido al conductor continuar con la huida.

En la escena también fueron localizados múltiples casquillos percutidos sobre las calles donde inició la persecución. Otros vehículos estacionados en la zona resultaron con daños por impactos de bala, lo que generó alarma entre vecinos del sector, quienes realizaron los reportes de emergencia.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían localizado al conductor atacado, por lo que no se ha determinado si logró retirarse lesionado del sitio o si fue privado de la libertad por los agresores.

Elementos ministeriales y policías municipales iniciaron las investigaciones correspondientes.