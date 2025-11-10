'Disminuimos los homicidios dolosos y feminicidios': Escamilla

La corporación también reportó baja en delitos patrimoniales, mayor coordinación interinstitucional y crecimiento histórico en número de elementos rumbo al 2026

El secretario de Seguridad Pública de Nuevo León y titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, destacó los resultados obtenidos durante este año en materia de seguridad, previo al Cuarto Informe de Gobierno de Samuel García. El funcionario aseguró que la corporación ha logrado reducir en un 54 por ciento los homicidios dolosos respecto al año anterior; mientras que el delito de feminicidio se contuvo en un 80 por ciento y los delitos patrimoniales presentaron una disminución del 25 por ciento de forma general.

Escamilla afirmó que Fuerza Civil es reconocida como la mejor policía de México en confianza y desempeño, y atribuyó esos resultados al trabajo diario de las y los elementos de la corporación. Señaló que el estado pasó de 3 mil 500 policías al inicio de esta administración a un total de 6 mil 600 en la actualidad, con 500 cadetes más en formación y la meta de alcanzar 7 mil elementos antes del Mundial de 2026.

Sobre el Operativo Muralla, explicó que se ha logrado contener la entrada de grupos delincuenciales mediante trabajo coordinado con Sedena, Guardia Nacional, autoridades federales y policías metropolitanas. También adelantó que en próximos días se reforzará la división de Caminos para mejorar la seguridad en carreteras estatales y federales.

En cuanto a la preparación para el Mundial 2026, dijo que los elementos han sido capacitados en Colombia, España, Estados Unidos y otras dependencias, con la finalidad de estar listos para cobertura de partidos, Fan Fest y operación de multitudes.

Finalmente, Escamilla aseguró que los tres niveles de gobierno trabajan coordinados y pidió confianza a la ciudadanía.