Disfrutan más de 130 mil agenda mundialista en San Pedro

El presidente municipal señaló que los asistentes conocieron los espacios públicos del municipio, disfrutaron de su oferta gastronómica

Con una asistencia superior a las 130 mil personas y un saldo blanco, el municipio de San Pedro Garza García dio por concluida su agenda de actividades realizadas durante la Copa del Mundo, en la que familias, ciudadanos y visitantes de distintos países disfrutaron de eventos deportivos, culturales, gastronómicos y recreativos.

El alcalde Mauricio Farah destacó que la ciudad logró consolidarse como uno de los principales puntos de encuentro para quienes vivieron la experiencia mundialista en Nuevo León.

"Bien contento porque ya casi estamos cerrando la fiebre mundialista. Aquí en San Pedro, una ciudad de nivel mundial, más de 130 mil personas pudieron vivir la emoción del Mundial. Durante esta justa reunimos a muchísimos ciudadanos, familias y visitantes de todas partes del mundo", expresó Farah.

El edil señaló que, además de seguir los encuentros deportivos, los asistentes conocieron los espacios públicos del municipio, disfrutaron de su oferta gastronómica y se acercaron a la cultura que distingue a San Pedro.

Entre las actividades más concurridas destacó el CityFest, donde se ofrecieron muestras de gastronomía internacional, juegos mecánicos, espectáculos artísticos, música y presentaciones culturales para toda la familia.

Asimismo, indicó, San Pedro de Pinta se convirtió en un punto de convivencia dominical, con jornadas temáticas como el Día de Japón, que acercó a los asistentes a la cultura de ese país mediante diversas actividades.

Farah también resaltó la exhibición de la Colección Épica instalada en Punto Valle, que permitió a miles de visitantes apreciar piezas históricas relacionadas con el futbol, así como el Festival Clouthier, que reunió a familias con conciertos, expresiones culturales y actividades para todas las edades.

Operación de "Circuito Mundialista" como principal atractivo de San Pedro

En materia de movilidad, el alcalde subrayó la operación del Circuito Mundialista, mediante el cual miles de turistas nacionales y extranjeros recorrieron los principales atractivos de San Pedro.

"El circuito mundialista movió a miles de extranjeros y turistas, llevándolos a los puntos más importantes de San Pedro para que pudieran disfrutar de nuestra ciudad", comentó.

El presidente municipal destacó que uno de los principales logros de la temporada fue mantener condiciones de seguridad durante todos los eventos.

"San Pedro cierra esta temporada mundialista reafirmando su liderazgo en seguridad con saldo blanco, siendo la ciudad más segura del país y con los mejores servicios públicos de México", afirmó.

Con el cierre de las actividades, el municipio agradeció la participación de los más de 130 mil asistentes, quienes durante las últimas semanas convirtieron a San Pedro en uno de los principales escenarios de convivencia y celebración alrededor del Mundial.