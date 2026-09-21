Disfrutan familias Expo Autos de Colección 2026

Niños y adultos disfrutaron la exhibición automotriz que incluyó patrullas, autos clásicos y perros robóticos de San Pedro.

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Autos clásicos, de colección, modificados, modernos, de películas famosas y de la fuerza policial formaron parte de la Expo Autos de Colección 2026 que se llevó a cabo en el Parque Niños Héroes.

Decenas de familias se dieron cita en el recinto para admirar los vehículos que formaron parte de la exposición.

Tanto niños como sus padres no perdieron la oportunidad de tomarse una fotografía en cada uno de los vehículos.

La mayor presencia de personas se dio en el espacio que se habilitó para Fuerza Civil, en el que exhibieron una Black Mamba y un auto de la marca Corvette.

Los niños fueron guiados para subir a la torreta y poder girarla para simular que estaban en operativo de seguridad.

“Venimos a pasear con los niños, para que conozcan los autos que eran de nuestra época”, manifestó Rubén, padre de Isaac. “Esta bien que también tengan la oportunidad de acercarse a la policía, que se suban a sus carros y que puedan saludarlos. Sí, es muy humano”.

En la exposición hubo camionetas modificadas, autos con el diseño de las películas Star Wars y Card, así como algunos vehículos clásicos de Europa.

Además de los automóviles, la policía de San Pedro llevó sus robots caninos, que también fueron la sensación para los niños.

La tarde fue calurosa, pero no fue impedimento para que las familias caminaran por cada uno de los espacios de la exposición.