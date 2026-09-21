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Disfrutan familias Expo Autos de Colección 2026

Por: José Luis Marroquín

20 Septiembre 2026, 15:34

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Niños y adultos disfrutaron la exhibición automotriz que incluyó patrullas, autos clásicos y perros robóticos de San Pedro.

Autos clásicos, de colección, modificados, modernos, de películas famosas y de la fuerza policial formaron parte de la Expo Autos de Colección 2026 que se llevó a cabo en el Parque Niños Héroes.

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Decenas de familias se dieron cita en el recinto para admirar los vehículos que formaron parte de la exposición.

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Tanto niños como sus padres no perdieron la oportunidad de tomarse una fotografía en cada uno de los vehículos.

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La mayor presencia de personas se dio en el espacio que se habilitó para Fuerza Civil, en el que exhibieron una Black Mamba y un auto de la marca Corvette.

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Los niños fueron guiados para subir a la torreta y poder girarla para simular que estaban en operativo de seguridad.

“Venimos a pasear con los niños, para que conozcan los autos que eran de nuestra época”, manifestó Rubén, padre de Isaac.

“Esta bien que también tengan la oportunidad de acercarse a la policía, que se suban a sus carros y que puedan saludarlos. Sí, es muy humano”.

En la exposición hubo camionetas modificadas, autos con el diseño de las películas Star Wars y Card, así como algunos vehículos clásicos de Europa.

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Además de los automóviles, la policía de San Pedro llevó sus robots caninos, que también fueron la sensación para los niños.

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La tarde fue calurosa, pero no fue impedimento para que las familias caminaran por cada uno de los espacios de la exposición.

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