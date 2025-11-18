Disfrutan familias del desfile cívico de la Revolución Mexicana

Por: Danea Lázaro 17 Noviembre 2025, 13:11

En el desfile participaron al momento 33 planteles educativos y esperando a las instituciones y las autoridades de seguridad quienes darán el cierre.

Como tradición de cada año este 17 de noviembre se realizó el tradicional desfile de la revolución mexicana, el cual fue encabezado por el secretario general de Gobierno Miguel Flores y las diferentes autoridades de seguridad que participan. Durante el festejo, se realizó el izamiento a la bandera en conjunto con la banda de guerra de la séptima zona militar, así mismo la banda del estado fue la encarga de entonar el himno nacional. El desfile arrancó en punto de las 11:10 de la mañana participando al momento 33 planteles educativos y esperando a las instituciones y las autoridades de seguridad quienes darán el cierre. Al gran desfile arribó momentos después el gobernador del estado Samuel García Sepúlveda, en compañía de la titular de amar a Nuevo León Mariana Rodríguez Cantú.