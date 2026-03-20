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Disfrutan en San Pedro alta gastronomía a favor de la Cruz Roja

Por: Vanessa Aguilar

19 Marzo 2026, 21:45

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El evento reunió a 500 asistentes, donde se informó que lo recaudado se destinará a ambulancias, capacitación y mejorar la atención de emergencias

Disfrutan en San Pedro alta gastronomía a favor de la Cruz Roja

El altruismo y la alta gastronomía se fusionaron en el Club Campestre durante la celebración de la gala “Vinos & Tapas”, organizada por el Comité de Damas Voluntarias de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Monterrey. 

El evento logró convocar a más de 500 asistentes, consolidándose como una de las plataformas de procuración de fondos más importantes, informó la institución.

La velada ofreció a los benefactores una curaduría de 30 etiquetas de vino provenientes de 15 prestigiosas bodegas, maridadas estratégicamente con charcutería premium y platillos de la gastronomía española.

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Durante el protocolo oficial, Alejandra Carranza, presidenta del Comité de Damas Voluntarias, enfatizó la relevancia de la participación ciudadana para mantener la operatividad de las ambulancias y los servicios de emergencia en la zona metropolitana.

“¿Cuánto vale una vida? La respuesta es sencilla: no tiene precio. Hoy, con nuestra presencia y nuestra aportación, hacemos posible que Cruz Roja siga estando ahí cuando más se necesita”, afirmó Carranza.

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Bajo el liderazgo de Mónica Díaz, el equipo de voluntarias logró sumar esfuerzos con aliados estratégicos y aseguraron que los recursos recaudados se traducirán directamente en equipamiento de ambulancias de última generación, capacitación continua para el personal de urgencias y fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante contingencias en Nuevo León.

De acuerdo con los organizadores, la edición 2026 de "Vinos & Tapas" reafirmó que la sociedad regiomontana mantiene su firme compromiso de salvaguardar lo más valioso: la vida de sus ciudadanos.

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