Disfrutan eclipse lunar afuera del Museo de Historia Mexicana

Familias, aficionados a la astronomía y ciudadanos acudieron al lugar para seguir el desarrollo del eclipse la noche del jueves

Habitantes de distintos municipios de Nuevo León se dieron cita durante la noche de este jueves en las afueras del Museo de Historia Mexicana para disfrutar del eclipse lunar y observar cómo la Luna adquirió tonalidades rojizas durante el fenómeno astronómico.

Familias, aficionados a la astronomía y ciudadanos acudieron al lugar para seguir el desarrollo del eclipse, aprovechando las condiciones del cielo y la oportunidad de observarlo con mayor detalle.

Para acercar este espectáculo a los asistentes, grupos como la Facultad de Físico Matemáticas, el Museo Universitario de Ciencias y la Sociedad Astronómica Regiomontana prestaron sus telescopios para que la gente pudiera observar la Luna durante las diferentes etapas del eclipse.

Los asistentes pudieron apreciar cómo la Luna avanzó progresivamente por la sombra proyectada por la Tierra hasta adquirir el característico tono rojizo conocido como “Luna de sangre”.

El evento reunió a personas de distintas edades, quienes disfrutaron del fenómeno astronómico y captaron fotografías desde este punto de Monterrey.

Conforme avanzó la madrugada, la Luna recuperó gradualmente su apariencia habitual, dejando como recuerdo una jornada de observación astronómica para quienes acudieron al Museo de Historia Mexicana.