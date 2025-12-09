Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Disfrutan del encendido del Pino Navideño en Santa Catarina

Por: Diana Leyva

08 Diciembre 2025, 11:15

Compartir

Cientos de familias santacatarinenses acudieron a este gran evento navideño las familias disfrutaron de snacks y de juegos mecánicos

El Gobierno de Santa Catarina llevó a cabo el tradicional encendido del Pino Navideño, frente a la explanada de la Torre Administrativa.

591169227_18396147541133672_8088019983485419768_n.jpg

Cientos de familias acudieron al evento encabezado por el alcalde Jesús Nava, quién se encontraba acompañado de su esposa e hijos. 

“Con este gran encendido del pino celebramos el espíritu navideño y deseamos a todas las familias santacatarinenses que en esta temporada decembrina sea de unión, paz y amor”, expresó el presidente municipal.

Además, en este gran encendido del pino navideño las familias disfrutaron de snacks y de juegos mecánicos.

591050483_18396135691133672_135052405765839303_n.jpg

Nava Rivera invitó a las familias a acudir a los seis desfiles navideños que se llevarán a acabo del lunes 15 al 19 de diciembre y el lunes 22 de diciembre a partir de las 7:00 pm en diferentes sectores del municipio.

Comentarios