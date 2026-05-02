Disfrutan 1,500 menores la Semana del Niño en Santa Catarina

En una semana marcada por sonrisas, música y convivencia familiar, el Gobierno de Santa Catarina concluyó las celebraciones del Día del Niño y la Niña, logrando impactar a cerca de mil 500 menores a lo largo de diversos sectores del municipio.
A través de una serie de eventos itinerantes, la administración municipal llevó shows infantiles, dinámicas recreativas y una lluvia de regalos, transformando las plazas de las colonias en verdaderos centros de fiesta y alegría.
Liderazgo cercano a la niñez
Los festejos fueron encabezados por el alcalde Jesús Nava Rivera, acompañado por Paola García Yves, presidenta del DIF municipal; Elizabeth Galicia Ruiz, titular del DIF; y Marcial Herrera, director de Atención Ciudadana y Gestiones.
Durante las jornadas, el munícipe reafirmó el compromiso de su administración con el tejido social:
"Fue una semana llena de alegría; los niños fueron quienes más se divirtieron con todas las sorpresas preparadas especialmente para ellos. Queremos que sepan que su felicidad y bienestar son nuestra prioridad", expresó Nava Rivera.