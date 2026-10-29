Discuten y balean a hombre en Jardines del Nogalar

De acuerdo con los primeros informes, la víctima se encontraba sentada afuera de su casa cuando llegaron dos hombres, quienes comenzaron a discutir con él.

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Un hombre resultó lesionado de un balazo en la pierna izquierda luego de presuntamente discutir con dos sujetos que llegaron hasta el exterior de su domicilio, en la colonia Jardines del Nogalar.

El ataque fue reportado alrededor de las 10:05 de la noche del martes, en el cruce de las calles Pablo Macedo y Da Vinci, donde quedó lesionado Jesús Ernesto Daniel Bazurto González, de aproximadamente 44 años.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima se encontraba sentada afuera de su casa cuando llegaron dos hombres, quienes comenzaron a discutir con él. La confrontación subió de tono y uno de los presuntos agresores habría sacado un arma de fuego para dispararle.

El hombre recibió un impacto en la pierna izquierda, a la altura de la rodilla. Tras el reporte de detonaciones, cuerpos de auxilio acudieron al sitio para brindarle atención médica.

Paramédicos de la ambulancia, atendieron al lesionado, quien se encontraba consciente y estable. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Metropolitano para recibir atención médica.

En la escena, los elementos localizaron cuatro casquillos de arma corta, aparentemente calibre 9 milímetros, que fueron considerados como indicios para las investigaciones correspondientes.

La víctima señaló como presuntos responsables a dos hombres, a quienes identificó por el apodo de “El Quemado” y como su hermano.

Tras ampliar las indagatorias y con base en el señalamiento del afectado, las autoridades lograron detener a uno de los presuntos implicados. Sin embargo, el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de resistencia de particulares, por lo que su situación jurídica deberá ser determinada por las autoridades correspondientes.

La investigación continuará para esclarecer cómo ocurrió la agresión y establecer la posible participación del detenido y del segundo señalado en el ataque a balazos.