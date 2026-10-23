Discuten Presupuesto 2027 de Nuevo León en reunión privada

También acudieron Guadalupe Rodríguez, del Partido del Trabajo; Claudia Chapa, del Partido Verde, y el diputado independiente Rodrigo Montemayor

A puerta cerrada, diputados de Movimiento Ciudadano y de la bancada de la 4T, junto a representantes de las cámaras de comercio y el tesorero estatal, Ulises Clarín, sostienen esta tarde una reunión para dialogar sobre el Presupuesto Estatal 2027, en las instalaciones de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

El encuentro inició a las 15:00 horas, con el intercambio de puntos de vista entre funcionarios, legisladores y representantes del sector privado sobre el presupuesto que ejercerá Nuevo León el próximo año.

Participan legisladores de MC y la 4T; PRI y PAN no asisten

Por Movimiento Ciudadano asistieron las diputadas Sandra Pámanes y Melissa Peña; por Morena, los legisladores Tomás Montoya, Grecia Benavides y Anylú Bendición Hernández. También acudieron Guadalupe Rodríguez, del Partido del Trabajo; Claudia Chapa, del Partido Verde, y el diputado independiente Rodrigo Montemayor.

Los diputados del PRI y del PAN no asistieron a la reunión.

Se prevé que el encuentro concluya en aproximadamente 40 minutos.