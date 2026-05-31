Discusión por un pantalón termina con dos detenidos en Monterrey

Los hechos ocurrieron sobre la calle Matehuala, entre Parras y Monclova, donde los oficiales localizaron a la pareja discutiendo en la vía pública y lesionados.

Un hombre y una mujer fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey tras presuntamente agredirse mutuamente durante una discusión registrada en la colonia Mitras Centro.



Los hechos ocurrieron sobre la calle Matehuala, entre Parras y Monclova, donde los oficiales localizaron a la pareja discutiendo en la vía pública y con lesiones visibles.



De acuerdo con las versiones recabadas por la autoridad, la confrontación inició luego de que el hombre solicitara a su compañera de vivienda que le lavara un pantalón y ella se negara. La discusión escaló a los insultos y posteriormente a una agresión física.



El hombre señaló que la mujer lo hirió en un brazo con un cuchillo, mientras que ella aseguró haber actuado en defensa propia después de ser golpeada en el rostro con una parrilla metálica, lo que le provocó una lesión en una ceja.



Ante los señalamientos mutuos y las lesiones que presentaban ambos, los policías procedieron con la detención de Juan Carlos “N” de 39 años, y Laura Cecilia “N” de 32, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.