Discusión familiar termina a balazos en la colonia San Bernabé

La agresión a balazos dejó como saldo a un hombre herido y a una mujer de la tercera edad hospitalizada por una crisis nerviosa

Una acalorada discusión entre familiares terminó en una agresión a balazos la noche del martes en la colonia San Bernabé VIII, en el municipio de Monterrey, dejando como saldo a un hombre herido y a una mujer de la tercera edad hospitalizada tras sufrir una descompensación.

El violento hecho se registró sobre la calle Hevea, en su cruce con Heliotropo, dentro del sector conocido como Fomerrey 116 el filo de las 22:00 horas donde según testigos el enfrentamiento entre parientes se habría originado por problemas personales y la expulsión de una pareja de una vivienda familiar.

Según testimonios recabados en el sitio, la pareja presuntamente había sido expulsada del domicilio durante el día, más tarde regresó en una camioneta para recoger sus pertenencias. Sin embargo, el ambiente volvió a tensarse cuando comenzaron a discutir nuevamente con los residentes del lugar.

Durante la confrontación, uno de los hombres implicados habría sacado un arma de fuego y disparado en repetidas ocasiones, hiriendo a un familiar que salió del domicilio para intentar calmar la situación. La víctima, identificada como un hombre de entre 30 y 40 años, recibió un impacto de bala en una pierna, por lo que fue auxiliado por vecinos y posteriormente atendido por paramédicos.

En tanto, una mujer de la tercera edad, también integrante de la familia, sufrió una fuerte crisis nerviosa y una descompensación al presenciar el ataque, por lo que fue trasladada de urgencia por una vecina al hospital Tierra y Libertad para recibir atención médica.

Tras los disparos, el agresor escapó en la camioneta en la que había llegado, mientras los demás familiares permanecían en estado de shock. Vecinos del sector señalaron que las discusiones entre los involucrados eran frecuentes, pero nunca habían escalado a este nivel de violencia.

Elementos de Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron al sitio para acordonar el área y comenzar con las indagatorias. En la zona fueron encontrados casquillos percutidos, los cuales fueron recolectados por peritos como parte de la evidencia.

Hasta el momento, no se ha reportado la detención del presunto responsable, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el hecho y determinar las causas exactas del enfrentamiento familiar que derivó en la agresión armada.