Discusión al volante termina en aparatoso choque en Monterrey

Entre los lesionados se encontraba una mujer de 22 años, quien presentaba una probable fractura de cadera, así como su hijo de cinco años

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Una presunta discusión entre una pareja mientras viajaban en un automóvil habría derivado en un aparatoso accidente vial que dejó a una mujer y a un menor lesionados, en calles de la colonia Lomas Modelo, en Monterrey.

El percance se registró en el cruce de Huamac y Azcapotzalco, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control del vehículo y terminó impactándose de frente contra un poste ubicado sobre el carril de circulación.

Tras el fuerte choque, testigos dieron aviso a los cuerpos de auxilio, movilizando a elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes brindaron atención prehospitalaria a los tres ocupantes de la unidad.

Entre los lesionados se encontraba una mujer de 22 años, quien presentaba una probable fractura de cadera, así como su hijo de cinco años, quien sufrió una aparente fractura en el brazo derecho.

Ambos fueron trasladados a la Clínica 21 del IMSS, en el centro de Monterrey, para una valoración médica especializada.

El conductor, identificado como el padre de familia, resultó ileso pese a lo aparatoso del impacto.

Las autoridades realizaron las investigaciones correspondientes para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente.