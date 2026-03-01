Discución termina con tres detenidos con 84 dósis de droga

El arresto se produjo de manera fortuita cuando oficiales municipales, que realizaban recorridos de vigilancia bajo la estrategia Escudo

Una discusión en la vía pública terminó con la captura de tres hombres señalados como presuntos generadores de violencia, a quienes elementos de la Policía de Monterrey les aseguraron un importante cargamento de diversas drogas en pleno corazón de la ciudad.

La detención de Cristoffe "N", de 46 años; José "N", de 43 años y Luis "N", de 42 años ocurrió a las 21:30 horas de este sábado, en el cruce de las avenidas Pino Suárez y Ocampo.

El arresto se produjo de manera fortuita cuando oficiales municipales, que realizaban recorridos de vigilancia bajo la estrategia Escudo, observaron a tres sujetos discutiendo acaloradamente en medio de la calle, obstruyendo la vialidad.

Al notar la aproximación de la patrulla, los sospechosos intentaron dispersarse rápidamente. Sin embargo, en la maniobra, a uno de ellos se le cayeron al suelo varios envoltorios que contenían polvo blanco, lo que alertó de inmediato a los uniformados.

Tras marcarles el alto y realizar una inspección física a los individuos y a los paquetes tirados en el pavimento, los policías localizaron un total de 84 dosis de sustancias ilícitas, de las cuales, 79 eran envoltorios con características propias de la cocaína y cinco bolsas con hierba verde similar a la marihuana.

De acuerdo con información de las autoridades locales, las primeras indagatorias señalan que los tres detenidos son investigados por su presunta participación en hechos delictivos de mayor impacto, siendo considerados generadores de violencia en la zona metropolitana.

Los implicados fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público para que se defina su situación legal y se profundice en las investigaciones sobre sus vínculos con otros delitos.