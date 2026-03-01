Dirigente del PAN en NL destapa candidatos para Santa Catarina

Por: Jared Villarreal 28 Febrero 2026, 13:10

Policarpo Flores afirmó que el municipio cuenta con hombres y mujeres preparados para enfrentar los próximos retos políticos y sacar adelante a la ciudad

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional en Nuevo León, Policarpo Flores señaló que en Nuevo León existen perfiles suficientes para contender por la gubernatura y también para encabezar proyectos municipales como el de Santa Catarina. Indicó que el trabajo en coalición ha permitido fortalecer al partido en municipios como Monterrey y Santa Catarina, donde aseguró hay figuras con experiencia y presencia. Entre los nombres que mencionó para Santa Catarina se encuentran el diputado Miguel Lechuga, Víctor Pérez, Claudia Caballero y Héctor Castillo, además de otros perfiles que se han sumado al proyecto respaldado por su presidente Daniel Partida. Flores afirmó que el municipio cuenta con hombres y mujeres preparados para enfrentar los próximos retos políticos y sacar adelante a la ciudad.