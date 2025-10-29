Diputados ven positivo transporte gratis; piden explicar detalles

Legisladores de todos los partidos pidieron conocer alcances y detalles del programa de transporte gratis, principalmente cómo se diseñó y el alcance que tendrá

Ante el anuncio de transporte público gratis para algunos grupos vulnerables por parte del gobierno del Estado, los diputados en el Congreso local de todos los partidos, incluido Movimiento Ciudadano solicitaron se detallen sus alcances y impacto presupuestal.



Aunque dijeron que se trata de una buena iniciativa, diputados tanto de MC, PRI, PAN y Morena solicitaron al gobernador Samuel García y al Secretario de Movilidad, Hernán Villarreal que expliquen cómo se hará este subsidio, cuándo empezará y cual es el plan para que los ciudadanos sepan cómo se van a beneficiar.



“Justamente es otra de las preguntas que le hice al doctor Hernán Villarreal, que es importante que expliquen bien ahí porque hay como una información que está ahorita un poco que no se entiende al 100%.

“Lo que tratan de ellos dar a entender es que la tarjeta la de Ayudamos a las Mujeres, a través de sus diferentes maneras de apoyar a las cuidadoras, a las Jefas de Familia, a las Mujeres Emprendedoras, es que las tarjetas van a tener un chip para recibir apoyos y en el tiempo que dijeron la van a poder usar para el transporte, pero sí tienen qué explicar”, dijo Marisol Martínez de Movimiento Ciudadano.

Por su parte, la diputada del PAN, presidenta de la Comisión de Movilidad, Ailé Tamez solicitó que se revise si el horario de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde es el mejor para ofrecer gratis el transporte, ya que a esa hora muchas de estas personas ya están en sus lugares de trabajo.



“No sé en qué se basó, los camiones en ese horario, por algo van vacíos porque todos ya están en sus centros de trabajo y sí celebro este que quieran ayudar a las madres de familia, a las mujeres.

“Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que más bien parece una cortina de humo, porque a ver el tema de las tarifas lo hemos venido peleando desde hace meses y apenas ayer se le ocurrió poner gratis el camión para las mujeres en este horario”, agregó la diputada Aile Tamez.

Así mismo, el diputado Mario Soto, coordinador de Morena concordó en que el horario que se mencionó en el que estaría de manera gratuita el transporte para este grupo, no beneficia de gran manera.



“Lo vemos bien, pero no es la hora pico en la que la gente usa el transporte público, por ejemplo en García la gente se levanta a las 5:00 o 6:00 de la mañana y a las 10:00 ya están en sus actividades; hay que ver a cuántas mujeres se van a beneficiar, no lo critico, todo apoyo es bueno, peor hay que ver qué tanto va a abarcar esta política”, puntualizó Mario Soto.

De igual manera, el diputado del PRI, Javier Caballero, pidió que estos apoyos se hagan de manera transparente.



“A mí me parece que es una ocurrencia más, que bueno por las mujeres de Nuevo León nos da mucho gusto, pero las ocurrencias pues Nuevo León ya no está para estarlas tolerando, sí se nos tiene que informar cuánto representa este subsidio que se va a llevar y creo que es bastante importante que se lleve a cabo con transparencia”, dijo Javier Caballero.

El pasado lunes el gobernador informó que en un horario de 10:00 de la mañana a 1:000 de la tarde el transporte público será gratuito y aunque anteriormente esto se había anunciado que sería para las mujeres y grupos vulnerable, se creó confusión sobre si sería para todos en general o seguiría solo para esos grupos.