Diputados tienen en Congreso productividad... ¡nula!

Y si no cobraran su sueldo los funcionarios que no chambean o que les rebajaran de su salario a quienes traen atorado al estado con pleitos derivados de intereses partidistas, pero que hacen que no avancen las obras necesarias para la gente.

En la política parece ser al revés: el que chambea menos se lleva más.

Y es que en al actual Congreso de Nuevo León no están dando nada de resultados.

Al principio de la pasada Legislatura 76, de 151 incitativas presentadas en el primer trimestre resolvieron 80, es decir el 52%.

Pero en la actual Legislatura, de 165 iniciativas presentadas sólo se ha resuelto una. Es una productividad nula, han ido a calentar el asiento.

Esas iniciativas no prosperan porque las bancadas, sobre todo PRI-PAN contra MC, se dan en la torre, quieren que sus rivales no logran nada, que no avancen.

Pero en ese no avancen a quien dejan sin soluciones es a los nuevoleoneses.

Se supone que este Congreso más plural debería ser mejor porque las fuerzas van en balance, se ponen de acuerdo.

Pero hoy en Nuevo León se ponen el pie para que ninguno avance.

Deberíamos ponerles una ley y que no cobren los que atoran al estado y ahí sí se pondrían a jalar.

