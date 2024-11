Diputados de Morena ignoran a García, acusa Manuel Guerra

Me informan que en este momento se lleva a cabo una mesa de negociación presupuestal para la dirección de Agua y Drenaje de Monterrey con diputados, y no están contemplando presupuesto para obras en García que nos permitan solucionar el tema de insuficiencia de agua potable, y los diputados por García no han dicho ni una sola palabra.

Recuerden que quien les dio el voto les pidió que lucharan por mejor calidad de vida y ahorita es cuando los necesitamos, publicó el alcalde.