Diputados dan por perdidas negociaciones por presupuesto

Legisladores del PAN, PRI, MC y Morena reconocen falta de acuerdos para aprobar el Presupuesto 2026 y advierten que podría mantenerse la reconducción

Las negociaciones del presupuesto 2026 ya se dieron por perdidas en el Congreso del Estado, pues aunque parecía que entre PRI, PAN, PRD y Morena iban a avanzar, todo se quedó atorado y nadie piensa ceder.

Fue el coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente, quien dijo que ya no vale la pena hablar del presupuesto, pues las negociaciones están más detenidas en todos los sentidos, tanto con las bancadas como con el Poder Ejecutivo.

“Yo pensaría que del presupuesto ya mejor no debemos hablar. Yo no. Yo no le veo futuro. Al menos hoy 2 de marzo a la 1 de la tarde con 13 minutos está completamente descartado el presupuesto".

“Yo no le veo cómo vaya a haber un acuerdo con el Estado. Pues eso es lo que se pudiera quedar la reconducción; ya no hemos tenido diálogo con el Estado”, dijo el diputado Carlos de la Fuente.

Por su parte, la diputada vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Melisa Peña, indicó que para ellos lo único que quedaría por revisar sería una posible deuda, ya que la reconducción es lo que se está aplicando actualmente.

“Estamos en una etapa en donde teníamos que hacer esas correcciones; lo comenté en su momento, de temas muy desequilibrados en la disciplina financiera que todo presupuesto debe cumplir. Así es que ahorita, pues, ¿en qué momento nos encontramos, en revisar observaciones o ver un tema de deuda?".

“Recordemos que en el tema de la deuda se ve aparte, es algo que quedó fuera de lo que se aprobó aquí en el mes de diciembre, por lo que sí estamos todavía en condiciones de ver alguna autorización de deuda; sin embargo, no nos encontramos en el momento de hacer una modificación a ese presupuesto”, dijo la diputada Melisa Peña.

Por su parte, el diputado del PRI, Javier Caballero, concordó con el diputado del PAN en el tema de que hasta el momento no hay avances en torno al presupuesto.

“Pues al momento no hay un diálogo serio, yo desconozco si existe algún avance al respecto hasta lo que hemos platicado con nuestro coordinador, no hay un diálogo formal donde se replantee el tema del presupuesto y bueno, pues pareciera que el gobierno del Estado está pateando el bote, como se dice literalmente, para seguir trabajando con la reconducción tácita presupuestal y poder disponer de los excedentes de su antojo como lo ha venido haciendo en temas de gasto de imagen o en temas de obras o proyectos electorales que para ellos representan alguna ventaja, pareciera que están cómodos en esta reconducción porque finalmente pues se vuelven muy opacos para la ejercer los recursos extraordinarios”, dijo Javier Caballero.

Por su parte, la diputada de Morena Greta Barra indicó que ellos siguen firmes con sus cinco puntos, lo cual incluye no aprobar deuda, y dijo que, ante su punto de vista, parece ser que el PRI y el PAN ya se pusieron de acuerdo con Movimiento Ciudadano y sacarán adelante un presupuesto con deuda.

“Parece que MC y el PRIAN ya se arreglaron y quieren pedir deuda y eso es algo con lo que nosotras y nosotros no estamos de acuerdo".