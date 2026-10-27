Diputados cancelan 'viaje todo pagado' a España

Se indicó que también se acordó echar para atrás el acuerdo de sesionar los jueves a fin de reponer los días que estarían en Madrid

Debido a las fuertes críticas que recibieron, diputados locales de Nuevo León finalmente habrían cancelado el plan de viajar a España con todos los gastos pagados con dinero del erario.

En la sesión de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri) realizada esta mañana, el presidente de la misma, el panista Carlos de la Fuente, informó a los diputados integrantes que declinarán la invitación realizada por la ONG de origen argentino Transparencia Electoral para que los diputados y sus equipo fuera como “observadores” a las elecciones de las elecciones parlamentarias del 29 de noviembre, según la diputada local de Morena, Berenice Martínez.

La morenista, que era una de las que públicamente se opuso al viaje, indicó que también se acordó echar para atrás el acuerdo de sesionar los jueves a fin de reponer los días que estarían en Madrid.

“Nos informa que nadie va al viaje debido a las criticas que esto generó; ya no vamos a sesionar los jueves, lo que quiere decir que no estábamos sesionando los jueves por el rezago, si no por el viaje”, dijo la legisladora de Morena.

¿Qué diputados tenían previsto viajar a España?

Hasta antes de que se diera a conocer estar determinación, se tenían apuntados oficialmente para el viaje a los 11 diputados locales del PAN, seis del PRI y dos de Morena.

El pasado jueves, INFO7 dio a conocer que diputados locales alistaban las maletas para irse de viaje a Madrid, España, con todo pagado por el Cogreso.

Congreso pagaría vuelos, hospedaje y 600 dólares por la experiencia

El pretexto era que los legisladores irían a conocer las elecciones generales parlamentarias españolas para lo cual el congreso pagaría $600 dólares “por la experiencia”, más aparte los vuelos y hospedajes.

Esta determinación generó ácidas criticas pues los legisladores contemplaban llegar a Madrid el jueves 26 de noviembre, luego participar como observadores el domingo 29 y quedarse una semana para regresar a México el domingo 6 de diciembre.

Hasta el momento, la reversa no se ha oficializado en el pleno del Congreso local.