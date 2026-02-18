Diputados buscan que transporte se pague con tarjeta

La diputada Brenda Velázquez indicó que actualmente la tarjeta ‘Me Muevo’ y Urbani, son intermediarios en los pagos del transporte, lo cual no incentiva su uso

Para abrir más posibilidades de pago y que cualquier persona pueda usar el transporte público, la diputada de Morena, Brenda Velazquez pidió que se coloquen validadores que acepten tarjetas de crédito o débito en el transporte público.

En tribuna, la diputada indicó que actualmente la tarjeta ‘Me Muevo’ y la aplicación de prepago Urbani, son intermediarios en los pagos del transporte, lo cual no ayuda a incentivar su uso entre los ciudadanos de Nuevo León.

Además, agregó que también será una limitante para los turistas que lleguen a visitar al estado por el próximo evento del Mundial de futbol.

“Esta limitación en las opciones de pago genera complicaciones, no solo para turistas internacionales, de otros Estados y residentes locales que, por motivos de seguridad cibernética, poco acceso a teléfonos inteligentes, brevedad de su estancia o preferencia por métodos de pago simples y universales, evitan adquirir tarjetas prepagadas temporales o vincular sus datos bancarios a aplicaciones locales como Urbani, sino también para un amplio sector de ciudadanos regiomontanos que ordinariamente utilizan su vehículo particular, pero recurren al transporte público de manera ocasional o temporal. “Teniendo como consecuencia el no poder subir al vehículo de forma inmediata, generando pérdida de tiempo valioso, estrés adicional en momentos ya complicados y una percepción de exclusión del sistema de movilidad pública”, dijo la diputada Brenda Velázquez.

La propuesta pide que se hagan las acciones necesarias por parte del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, y Metrorrey, para que actualicen sus sistemas de cobro en todas las unidades de transporte público para que acepten el pago directo con tarjeta de crédito o débito.