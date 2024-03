Diputados aseguran que refinería se tiene que modernizar 

Ante la problemática económica que implicaría cerrar la refinería de Cadereyta, diputados de Movimiento Ciudadano y del PAN aseguran que se tiene que modernizar, para evitar que siga contaminando.

Luego de que Info7 publicara que la clausura de la planta petrolera causaría un quebranto económico no solo en Cadereyta, si no, en todo el Estado, los diputados dijeron que si no se moderniza, ahora sí se procedería a clausurar, pero de una forma que no afecte a los empleados de Pemex.

“La radicalización del tema de cerrarla es porque la contaminación ya es insostenible, pero también hemos hablado de la modernización que deben de tener estas plantas de Pemex, tenemos que avanzar en esto y aquí es una exigencia al gobierno federal, así como el presidente dice que no se va a cerrar ninguna refinería, lo que tenemos que exigir es que haya una modernización en todos los sistemas de producción, porque primero va la salud de los ciudadanos. “Tenemos que resolver este problema de contaminación que es real, que es evidente y que debe de estar por encima de cualquier otro interés político”, dijo Sandra Pámanes de Movimiento Ciudadano.

Por su parte, el diputado coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, dijo que el impuesto verde que aplica el Estado se debe de destinar a modernizar los procesos, porque no se puede tomar a la ligera el cierre de la refinería, porque es la que abastece el combustible a todo Nuevo León.

“Podemos encontrar una solución, pero hay que meterle mucha lana a un tema de modernización para que disminuyan las emisiones al medio ambiente. “Yo lo he manifestado, tenemos un impuesto verde que este año fue de 2,000 millones de pesos en el 2023 y 1,600 millones en el 2022, pues inyectémoslo a Pemex, nosotros nos estamos viendo perjudicados, pues inyectémosle ese dinero para una mejor calidad del aire, que necesita, pues modernización y una mayor cantidad de filtros”, dijo De la Fuente.

