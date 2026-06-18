Diputado de Morena atribuye su ausencia a estrategia de bancada

Rodrigo Montemayor afirmó que siguió la línea marcada por el entonces coordinador Mario Soto y reconoció divisiones internas dentro de la bancada de Morena

Rodrigo Montemayor, diputado local de Morena, afirmó que las decisiones que ha tomado en los últimos días fueron por seguir la “línea” del excoordinador de la bancada, Mario Soto.

La postura se da luego de que se le cuestionara por no presentarse el viernes a la sesión de la Comisión Anticorrupción en la que se aprobaría el inicio de un juicio político contra el gobernador Samuel García.

Mediante un comunicado, el legislador morenista expuso los motivos de su ausencia.

“El coordinador emitió la postura de no asistir en el chat de la bancada donde varios compañeros de distintas expresiones coincidieron en esperar la llegada de la presidenta del CEN (Ariadna Montiel) al día siguiente (el pasado sábado) para conversar sobre la estrategia legislativa a implementar”, mencionó.

“Pude, en mi libre albedrío, decidir en cualquier sentido. Sin embargo, tomé la decisión de seguir la estrategia de implementación de la bancada de Morena, expresada por el coordinador (Mario Soto)”.

Montemayor reveló que la bancada se encuentra dividida en tres visiones.

“Por un lado, quienes creen en aliarse con el PRIAN; por otro, quienes han sostenido una posición cercana al gobernador por acuerdos de las elecciones 2024; y finalmente, quienes venían manteniendo una postura independiente, a la cual pertenezco”, aseguró.

El legislador morenista mencionó que mantendrá una lucha contra la corrupción, ya sea si es en contra de Movimiento Ciudadano, del PAN y del PRI.