Diputadas buscan regular uso de IA para prevenir fraudes

Aquí en México hemos visto más casos, no solo del tipo de (creación de imágenes con IA) de connotación sexual, si no que pudiera ser otro caso importante que tenga que ver con cuestiones de bancos o con otras cuestiones porque ya todo se puede hacer con inteligencia artificial, (recrear) la voz, las caras.



Creo que es muy importante que como diputados, no solamente a nivel local, si no, a nivel federal se tenga una noción de la gravedad que estamos viviendo, tenemos cosas muy buenas con la inteligencia artificial, pero también vemos la parte negativa porque si no ponemos ojos y tomamos cartas en el asunto, se tiene que tipificar en la ley, dijo Villarreal.