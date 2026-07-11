Difunden video del choque que dejó a un hombre prensado en Juárez

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades

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El video del fuerte accidente registrado la tarde del jueves en la carretera Juárez–Apodaca comenzó a circular este viernes en redes sociales.

Las imágenes muestran la magnitud del choque que dejó a un hombre prensado dentro de su automóvil y a varias personas lesionadas.

El percance ocurrió a la altura de la colonia Anzures, en el municipio de Juárez, cuando un automóvil blanco se impactó de frente contra un transporte de personal de la empresa Milan.

Las imágenes muestran el vehículo prácticamente destrozado tras el choque, mientras elementos de Protección Civil, Bomberos de Juárez y otros cuerpos de emergencia trabajaban para rescatar al conductor, quien quedó atrapado entre los fierros retorcidos.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre fue liberado y trasladado a un hospital para recibir atención médica. Además, al menos 15 pasajeros del transporte de personal resultaron lesionados y fueron atendidos por los servicios de emergencia.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.